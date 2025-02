PizzAut a Sanremo , l’inclusione sociale sul palco

PizzAut a Sanremo porta l’inclusione sotto i riflettori della settimana più seguita dell’anno. Per gli appassionati dei giorni sanremesi un’occasione in più per emozionarsi, questa volta ascoltando la storia avvincente di Nico e suoi ragazzi, che tra entusiasmi e qualche difficoltà, hanno realizzato il sogno dell’inclusione: un lavoro, la socialità e l’inizio di percorsi di autonomia.

Mercoledì 12 febbraio alle 15.30 al teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, nell’ambito delle iniziative di Sanremo per il Sociale, nella sezione Un libro sotto le stelle, sarà presentato il libro “Vietato calpestare i sogni” di Nico Acampora fondatore di PizzAut ed Elisabetta Soglio, giornalista del Corriere della Sera.

“Ogni giorno nei nostri ristoranti realizziamo l’inclusione ma non sono mai abbastanza i momenti per raccontarci perchè se noi ce l’abbiamo fatta significa che l’inclusione è possibile per tutti”. esordisce Nico Acampora fondatore di PizzAut. “Essere a Sanremo per noi è un’opportunità eccezionale e siamo molto grati per questa possibilità incredibile. Siamo sempre orgogliosi di mostrare come le persone autistiche possano ambire a realizzare i propri sogni come tutti. PizzAut ha permesso ad esempio ad Andrea che è qui con me, di imparare a suonare il violino ed esibirsi davanti al presidente Mattarella e a Lorenzo grandioso batterista e anche lui con noi a Sanremo, di condividere la sua passione per la musica rock con i suoi colleghi e amici di PizzAut ma soprattutto di incontrare i suoi miti Piero Pelù, Elio e le storie Tese e Stewart Copeland il batterista dei Police”.

PizzAut è molto più di un luogo di lavoro, è uno spazio di inclusione sociale, di formazione e di progressiva autonomia per i ragazzi e le ragazze. Nelle cucine del ristorante di Monza di 222 mq si tengono le lezioni della PizzAut Academy, uno modello formativo che mira a preparare nuovi professionisti da inserire al più presto nel mondo del lavoro, in future PizzAut ma non solo, perché i pizzaioli e camerieri di PizzAut sono innanzitutto formidabili professionisti.