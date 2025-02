Lagalla “Alla Bit per presentare il sistema Sicilia”

MILANO (ITALPRESS) – “Siamo qui alla Bit per presentare il sistema Sicilia, ma soprattutto per richiamare su Palermo e sulla Sicilia occidentale l’attenzione dei turisti, cercando di fare una narrazione di Palermo non solo del suo presente ma anche della sua storia. La narrazione di una città che tende a migliorarsi e a superarsi rispetto gli anni passati”. Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a margine del talk intitolato “Destinazione Palermo” tenuto nello stand Best Western Sicily alla fiera Bit, la Borsa Internazionale del Turismo, in corso a Milano. “L’incremento del flusso turistico – sottolinea – è importante e significativo, gli eventi sono altrettanto numerosi e significativi. La recente edizione del 400esimo festino di Santa Rosalia ha portato a Palermo oltre 400 mila visitatori nei giorni culminali del festino, e ci apprestiamo a ripetere l’evento nel 2025 che anch’esso ha una significativa rimembranza storica. È il quattrocentesimo anniversario dal primo anno di liberazione dalla peste, quando la Santa fu ringraziata coram populo dai palermitani. Tutto ciò sarà affiancato da un lavoro importante dell’amministrazione per recuperare agibilità dei luoghi storici, ma anche una più corretta fruibilità dei mezzi di trasporto, dell’integrazione dell’accesso ai siti museali e culturali, fino a importanti opere di rigenerazione urbana che si completeranno nei prossimi anni. Attendiamo ancora numerosi turisti, ottimisti come siamo, rispetto al risultato ottenuto lo scorso anno”, conclude il sindaco di Palermo. xp9/vbo