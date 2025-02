Omicidio Jhoanna Nataly Quintanilla, il compagno confessa

Ha confessato Pablo Heriberto Gonzalez Rivas, il 48enne accusato dell’omicidio e dell’occultamento del cadavere della compagna, Jhoanna Nataly Quintanilla. Interrogato dal gip Anna Calabi, ha ammesso di averla uccisa, anche se non in modo intenzionale, e di avere deciso di nascondere il corpo perché preso dal panico. Secondo quanto si è appreso, non è stato in grado di dire con precisione dove si trova il cadavere, limitandosi a indicare un punto imprecisato lungo la strada per Cassano d’Adda. Ha ammesso di aver nascosto il corpo in un borsone con le rotelle. La borsa sarebbe proprio quella che nei filmati delle telecamere di sicurezza l’uomo trascina fuori dal palazzo in cui la coppia abitava, alla periferia del capoluogo lombardo. I carabinieri stanno cercando la valigia nella zona indicata dall’uomo, lungo la strada per Cassano d’Adda.

Le avrebbe stretto le mani attorno al collo fino a quando si è accorto che non respirava più. Poi, preso dalla paura, ha nascosto il corpo senza vita . E’ quanto avrebbe confessato durante l’interrogatorio di oggi davanti alla gip di Milano Anna Calabi.

L’uomo ha parlato anche di un fatto “scatenante” alla base dell’omicidio. Nelle prossime ore la giudice depositerà il provvedimento sulla richiesta di convalida del fermo dell’uomo e sulla istanza di custodia cautelare in carcere avanzata dal pm Alesia Menegazzo e dall’aggiunto Letizia Mannella.