Tyrrhenian Link, Terna avvia in Sicilia la posa del cavo sottomarino

ROMA (ITALPRESS) – Passi avanti verso la realizzazione del Tyrrhenian Link, infrastruttura elettrica che prevede un investimento complessivo di circa 3,7 miliardi di euro da parte di Terna, azienda guidata da Giuseppina Di Foggia. È stata avviata a Fiumetorto, nel Comune di Termini Imerese, in provincia di Palermo, la prima fase della posa del cavo sottomarino del ramo est, finanziato con 500 milioni di euro, che collegherà Sicilia e Campania. Il Tyrrhenian Link prevede la realizzazione di due linee elettriche sottomarine in corrente continua a 500 chilovolt, per un totale di 970 chilometri di cavo e una capacità di trasporto di 1.000 MegaWatt per ciascuna tratta. La produzione e la posa del cavo sottomarino lungo la Termini Imerese-Battipaglia, effettuata con la nave Leonardo da Vinci, sono affidate a Prysmian, che nel 2021 si è aggiudicata il contratto quadro per la progettazione, la fornitura, l’installazione e il collaudo di oltre 1.500 chilometri di cavi, prodotti nello stabilimento di Arco Felice, Napoli. Per la prima volta un cavo HVDC verrà posato a 2.150 metri di profondità, fissando nuovi standard di mercato.L’intero progetto sarà operativo nel 2028.

fsc/gtr