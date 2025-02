Salario minimo, Schlein “Destra vuole rendere il lavoro più precario”

BARI (ITALPRESS) – “Siamo qui a difendere la legge regionale sul salario minimo che il Governo ha voluto impugnare. Purtroppo non siamo stupiti: sono gli stessi che hanno cercato di affossare la proposta unitaria delle opposizioni in Parlamento, che chiede un salario minimo. Chiede che sotto i 9 euro all’ora non sia lavoro ma sfruttamento, e non possa essere legale. Anche qui si dimostra una destra che vuole rendere il lavoro più precario e che non ha a cuore il fatto che 3,5 milioni di lavoratori in Italia sono poveri anche se lavorano”. Lo ha affermato questa sera a Bari la segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein, intervenuta in Fiera del Levante a un evento dedicato al lavoro e al salario minimo.

“La legge della Regione Puglia – ha aggiunto – è una legge coraggiosa. Dice che negli appalti della Regione non ci può essere una retribuzione inferiore a quel minimo salariale e non c’era ragione, se non la cattiveria verso lavoratrici e lavoratori, di impugnare quella legge. Noi la difenderemo”.

