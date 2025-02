Milano, Gabrielli lascia l’incarico di delegato alla sicurezza. Sala:”collaborazione meravigliosa”

“Con Gabrielli è stata una collaborazione meravigliosa. Sono estremamente grato a Franco anche per quello che mi ha insegnato, un rapporto umano davvero eccellente. Eravamo d’accordo che lui aveva un incarico e cioè supportarmi in una transizione che volevamo fare e che riguardava il corpo della Polizia Locale e l’integrazione con gli altri corpi di polizia. Abbiamo fatto io penso un grande lavoro“: lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala in merito alla conclusione dell’incarico di Franco Gabrielli come consulente del sindaco per la Sicurezza, a margine dell’evento per celebrare un anno dall’inizio di Milano-Cortina 2026. “Si vedrà con il tempo il cambiamento, ma intanto abbiamo di sera il 15 per cento in più di vigili per strada, e cresceranno ancora, di giorno il 30 per cento. Abbiamo ripristinato l’antica, ma sempre efficace, idea del vigile di quartiere, abbiamo gestito con tranquillità una transizione organizzativa non semplice e non so se sarei riuscito in questa impresa senza Franco. – ha aggiunto Sala – Quindi, gli sono solo grato e capisco che completata la missione lui adesso penserà a qualcosa d’altro che non conosco“. A chi gli chiedeva se sia stato Gabrielli a ‘spingere’ per il cambio al vertice della Polizia Locale, ora guidata da Gianluca Mirabelli, subentrato a Marco Ciacci, il sindaco ha poi risposto: “No. Era una riflessione che nasceva già dal momento in cui gli abbiamo dato l’incarico perché è chiaro che stavamo riflettendo su cosa fosse il bene per tutti noi, anche per Ciacci che sta facendo un egregio lavoro“.