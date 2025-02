Milano Cortina, a un anno dall’evento. Fontana: “Ghe sem”!

“Ghe sem!”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sul palco del Teatro Strehler, in occasione dell’evento ‘One year to go’, a un anno dalle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali 2026. “Siamo pronti – ha detto il presidente – a quello che è l’evento sportivo più importante di sempre per la Lombardia. Una sfida che abbiamo fortemente voluto e che affronteremo in perfetto stile lombardo: lavoro, professionalità e concretezza”. “Cogliamo l’occasione di questa giornata – ha proseguito Fontana – per condividere con i nostri cittadini l’entusiasmo per la meravigliosa esperienza che saranno i Giochi olimpici, che dovranno ricordare per tutta la vita”. “Non dimentichiamo poi – ha concluso – che ci sarà una ‘prosecuzione’ dell’evento con le Olimpiadi giovanili del 2028 che ci siamo aggiudicati proprio la scorsa settimana, per cui ringrazio il presidente Thomas Bach, che ha voluto onorarci di questo ulteriore importante evento”.

Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture: “La sfida di questo ultimo anno, è che le Olimpiadi siano di tutti: non solo ricchi, quindi le Olimpiadi del Corvetto, del Gratosoglio, di Cinisello, di Sesto. Non solo di quelli che se la possono permettere”.

Giovanni Malagò presidente del Coni: “Vogliamo rispettare e, se possibile, migliorare le enormi aspettative che ci sono. Abbiamo molta consapevolezza sulle cose da fare da qui a un anno. Il nostro obiettivo è fare in modo che l’Italia ne esca in un modo meraviglioso agli occhi del mondo”: così il presidente del Coni nel suo saluto iniziale dal palco del teatro Strehler. “Quando si spegnerà l’ultima luce, sappiamo che ci sarà un giudizio e siamo sicuri che tutti saranno molto orgogliosi di essere italiani”.

Thomas Bach, presidente Comitato Olimpico Internazionale: “Insieme scriviamo un nuovo capitolo per i Giochi olimpici invernarli, onorando la nostra tradizione. Con lo spirito olimpico in vero stile italiano, viviamo questo spirito olimpico insieme”. L’Italia è pronta a scrivere un altro capitolo della grande storia olimpica”, ha ribadito in un altro passaggio. I Giochi Milano-Cortina sono “pronti ad accogliere i migliori atleti degli sport invernali”.

Giuseppe Sala, sindaco di Milano: “Queste saranno Olimpiadi speciali.Ognuno di noi rappresenta il suo territorio, per Milano sarà un evento molto significativo, qui ci sarà gran parte del ghiaccio e la cerimonia d’apertura. Ci stiamo preparando, ci sono 365

giorni di lavoro da fare assieme. Non si tratta solo di sport, ma di un evento comunitario che parla di sostenibilità e stili di vita in cui è importante coinvolgere tutti, questo è lo

sforzo comune che dobbiamo fare nell’ultimo anno. La squadra è forte e coesa, e gli italiani, come dimostrano recenti sondaggi, vogliono le Olimpiadi. Si tratta di continuare

a lavorare”.