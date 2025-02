Tangenziale est di Milano, dal 7 febbraio chiude per 6 mesi un’uscita

Partiranno il prossimo 7 febbraio i lavori per l’adeguamento di un tratto della tangenziale est da via Fantoli allo svincolo Mecenate in direzione sud. I lavori consentiranno di ampliare e riorganizzare l’uscita dalla tangenziale verso lo svincolo di Mecenate e le opere di connessione al nuovo insediamento, e una nuova rotatoria all’altezza dell’ospedale Monzino. L’allargamento della strada con una nuova corsia consentirà di rendere più fluida l’uscita, senza rallentare la viabilità, e permetterà di migliorare l’accesso al quartiere sia in occasione delle Olimpiadi e Paralimpiadi del 2026, sia successivamente, quando l’arena di Santa Giulia ospiterà anche altri eventi. Per realizzare questi lavori sarà necessario chiudere, a partire dalla notte tra venerdì 7 e sabato 8 febbraio, l’uscita CAMM della tangenziale in direzione sud, per circa sei mesi corrispondenti alla durata dei lavori. Sarà sempre invece permesso l’ingresso in tangenziale dalla città. I veicoli diretti in via Fantoli dovranno proseguire fino all’uscita successiva di Mecenate e riprendere la tangenziale in direzione opposta, in modo da uscire allo svincolo di CAMM in direzione nord. L’intervento, del valore di circa 21 milioni di euro, sarà realizzato a scomputo.