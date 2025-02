Sciopero Trenord, treni cancellati e molti disagi per i passeggeri

Forti disagi per chi viaggia in treno oggi a causa dello sciopero di Trenord indetto dal sindacato Orsa. La situazione alle 9.30 alla stazione Milano Garibaldi è di trentadue treni cancellati. Situazione analoga in Stazione Centrale, dove al momento risultano una

quindicina le cancellazioni Lo stop è causato – come si legge negli avvisi – da uno sciopero iniziato alle 3 di mercoledì e che durerà fino alle 2 di giovedì 6 febbraio. “Il servizio Regionale, Suburbano, la Lunga Percorrenza di Trenord e il servizio Aeroportuale – si legge in un avviso – potrebbero subire variazioni e cancellazioni”. Per l’aeroporto sono previsti bus sostitutivi. Oltre ai ferrovieri sono previste astensioni anche in parte del

personale degli scali aeroportuali lombardi.