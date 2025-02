Rocca “Lavoro di squadra per il Giubileo, è l’Italia che funziona”

ROMA (ITALPRESS) – “Quello che emerge è un’Italia che funziona perché sono stati tanti i cantieri che, con un lavoro di squadra enorme, siamo riusciti a portare a termine nelle tempistiche previste”. Così il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in occasione dell’evento organizzato da Giornaliste Italiane “Raccontare il Giubileo”.

"Il Giubileo – aggiunge – non è solo grandi lavori, ma anche il racconto di milioni di persone che guardano a questa città e che si avvicinano a questo luogo che raccoglie valori universali che devono essere riscoperti, forse questo non si è fatto abbastanza in uno dei momenti più difficili per la storia dell'uomo. Si tratta di un'occasione che non può essere perduta per avere una trasmissione di valori per la ricerca della pace. Noi dobbiamo fare i fatti, ma anche recuperare la dimensione reale di ciò che significa il Giubileo", sottolinea.