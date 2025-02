Moda, dal 25 febbraio la Milano Fashion Week Women’s Collection

È stato presentato oggi a Palazzo Marino il calendario della prossima Milano Fashion Week Women’s Collection, in programma dal 25 febbraio al 3 marzo 2025. Alla conferenza stampa in Sala Alessi hanno partecipato il presidente della Camera nazionale della moda italiana (Cnmi), Carlo Capasa e Alessia Cappello, assessora alle Politiche del lavoro e Sviluppo economico. “Milano grazie alle fashion week si conferma il cuore pulsante della moda internazionale, un luogo in cui creatività, talento e innovazione si incontrano per disegnare il futuro del settore. Il Comune di Milano è orgoglioso di collaborare con Cnmi per sostenere questa straordinaria settimana che non solo celebra l’eccellenza del Made in Italy, ma crea anche opportunità concrete per chi lavora e sogna di lavorare in questa filiera strategica. La Milano Fashion Week non è solo un evento, ma un motore di sviluppo culturale, economico e sociale per la nostra città e per il Paese” – dichiara l’assessora Cappello. Tra sfilate, presentazioni ed eventi, Milano ospiterà 153 appuntamenti. Ad aprire la settimana Gucci, che sfilerà il 25 febbraio, lo stesso giorno in cui si terrà l’inaugurazione del Fashion Hub di Camera Nazionale della Moda Italiana presso Palazzo Giureconsulti, in piazza dei Mercanti 2. Lo spazio, aperto al pubblico durante tutta la durata della Fashion Week, ospiterà progetti di stilisti emergenti e una serie di talk incentrati su temi come sperimentazione, artigianalità, innovazione, formazione, inclusione e sostenibilità. “La Milano Fashion week di febbraio, testimonia la volontà dell’industria della moda di rispondere alla complessità del momento che il settore sta affrontando. La creatività, la pragmaticità e la duttilità, che da sempre caratterizzano il Made in Italy, sono gli strumenti attraverso cui affrontare un momento così sfidante. Sono necessarie, oggi più che mai, concrete azioni di sistema che riuniscano tutti gli attori e gli operatori nella duplice direzione di innovare secondo lo spirito del tempo, e di rafforzare la nostra filiera unica al mondo. A questo scopo Camera Nazionale della Moda Italiana rinnova il suo impegno come interlocutore con il governo nelle richieste di politiche di sostegno per l’industria della moda. Il calendario testimonia inoltre il nostro impegno costante nel promuovere le nuove generazioni di designer attraverso canali di sostegno, certi che Milano rappresenti una piattaforma prestigiosa e fertile per tutte le componenti della nostra industria. Un ringraziamento speciale lo rivolgiamo a tutti gli operatori del settore che, con la consueta passione e professionalità seguiranno la manifestazione” – afferma il presidente di Cnmi Capasa.

Oltre ai grandi nomi della moda italiana, quest’edizione vedrà il debutto di nuovi brand e designer e sarà l’occasione per celebrare numerosi anniversari dai 100 anni di Fendi al 30° anniversario Dsquared2. Tra i molti eventi previsti durante la settimana il Premio Maestri D’Eccellenza, dedicato ai più talentosi artigiani italiani e l’apertura a Palazzo Reale della mostra “Io sono Leonor Fini”. Per gli appassionati e addetti ai lavori le sfilate si potranno seguire sulla piattaforma digitale milanofashionweek.cameramoda.it e tramite un Led Cube posizionato davanti al Fashion Hub di Palazzo Giureconsulti. Un imponente ledwall situato su corso Vittorio Emanuele, direzione San Babila, trasmetterà altri contenuti legati alla MFW rendendo l’esperienza della settimana della moda accessibile al pubblico. Calendario completo alla pagina https://www.yesmilano.it/eventi/tutti-gli-eventi/milano-fashion-week-moda-donna