MILANO (ITALPRESS) – “Grazie al cielo vivo in un mondo di sogni, sognatori, grandi passioni e lascio questi gossip a chi ha bisogno di questi per esistere. Io non credo di averne bisogno, vivo alienato e all’estero. Si parla tanto di violenza sulle donne e questo non è tanto diverso”. Lo ha detto Achille Lauro in conferenza stampa.

xg8/mgg/gtr