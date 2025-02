Infortunio sul lavoro in Brianza, ferito un operaio metalmeccanico

Infortunio sul lavoro stamattina a Desio, in Brianza, in un’azienda metalmeccanica. Un operaio di 44 anni è stato ferito al volto dal ‘ritorno’ di una bobina in fase finale di lavorazione. Soccorso, è stato portato all’ospedale San Gerardo di Monza. L’incidente è avvenuto alla Lima Eusider, azienda che si occupa della laminazione a freddo dei nastri in acciaio. Il lavoratore coinvolto è un delegato sindacale della Fiom-Cgil e rappresentate dei lavoratori per la sicurezza. A seguito dell’infortunio, l’operaio è stato trasportato in emergenza al San Gerardo di Monza per gravi lesioni. Entrato in ospedale con il codice rosso, il lavoratore si trova ora in codice giallo.

“Questa azienda nel corso degli anni è stata oggetto di svariati infortuni sul lavoro. Quello di oggi si somma ai tanti già avvenuti” sottolinea in una nota la Fiom Cgil di Monza e Brianza. “Un infortunio sul lavoro non è una casualità, né un errore, è il risultato di un’organizzazione aziendale e un processo lavorativo sbagliato e i lavoratori ne pagano le conseguenze”. Il sindacato “ribadisce con forza che la sicurezza è una priorità su cui non si può e non si deve risparmiare”. Da qui la richiesta della Fiom-Cgil alla Lima Eusider di Desio di attuare “interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza degli impianti e alla formazione costante dei lavoratori”. In attesa di tutti gli accertamenti del caso il sindacato “fornirà al lavoratore coinvolto tutta l’assistenza necessaria.