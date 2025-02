Salone del Mobile di Milano, presentata la 63esima edizione

La 63esima edizione del Salone del Mobile è stata presentata stamane in un incontro al Piccolo Teatro alla quale ha partecipato anche il sindaco Giuseppe Sala. Quest’anno ci saranno 148 brand, distribuiti in oltre 169 mila mq di superficie , tutti gli spazi sono sold out. Di questi oltre 32 mila mq saranno dedicato alla Biennale Euroluce (più di 300 brand, da 25 Paesi). Salone Satellite riunirà 700 designer under 35 e 20 Scuole e Università internazionali.

“Abbiamo chiuso l’edizione 2024 con numeri record: oltre 370mila operatori da 146 Paesi – ha ricordato Maria Porro, presidente del Salone del Mobile – Quest’anno Salone arriva ad aprile con una superficie espositiva, ancora una volta, sold out, nonostante le incertezze degli scenari globali. Un risultato che esprime un impegno costante nel miglioramento dell’esperienza di visita, dei servizi al pubblico e agli espositori, nelle attività di promozione all’estero, nell’ideazione di nuovi format che ci hanno permesso di stringere nel corso dell’anno nuove alleanze strategiche negli Stati Uniti, in Cina, e firmando – non ultimo, questo gennaio – un Memorandum con l’Arabia Saudita, che apre nuove opportunità per il Made in Italy in un mercato in cui l’export di settore segna un +22,8%.”

L’ultima edizione del Salone ha intercettato oltre 370mila operatori da 146 Paesi. I brand italiani che esporranno ad aprile 2025 hanno un fatturato complessivo di 9.238.429.199 euro, pari al 34% del fatturato dell’intero Macro Sistema Arredo nazionale (oltre 21mila aziende). A questi si aggiungono 6.989.984.073 euro di fatturato dei brand esteri. Il programma culturale prevede 3 installazioni site-specific, al Salone e in città: Pierre-Yves Rochon. Villa Héritage (pad. 13-15), Paolo Sorrentino. La dolce attesa (pad. 22-24), Robert Wilson. Mother (Museo Pietà Rondanini – Castello Sforzesco). Un focus multidisciplinare sul design della luce, protagonista assoluto della prima edizione di The Euroluce International Lighting Forum (10-11 aprile, Arena The Forest of Space by Sou Fujimoto, pad. 2); i Talk e Tavole Rotonde di Drafting Futures che riuniranno alcune delle menti più brillanti del panorama contemporaneo; infine, una campagna di comunicazione – Thought for Humans. – per ricordare come ogni progetto debba rispondere, nel segno dell’intelligenza emotiva, ai bisogni dell’essere umano. Secondo Claudio Feltrin, presidente di Federlegno Arredo di tratta della “massima espressione della nostra manifattura industriale e asset irrinunciabile per le aziende alla ricerca di nuovi mercati e nuovi pubblici; è la vetrina internazionale in cui il lavoro di un anno su ricerca e innovazione consente ai brandi di ‘esplodere’ in tutta la loro potenza. Ed è grazie alla forza di espositori e prodotti, che il Salone del Mobile continua a dettare le tendenze e a orientare i mercati di tutto il mondo, come gli Oscar per la produzione cinematografica. Negli anni, la manifestazione ha saputo evolversi, rinnovarsi, ma non ha mai perso il suo naturale baricentro di fiera di business, la più attrattiva e importante per l’industria del design.” Le manifestazioni annuali del Salone sono 4 e sono accompagnate dalla nuova campagna di comunicazione Thought for Humans, firmata da Dentsu Creative Italy, che ha affidato al fotografo statunitense Bill Durgin il compito di rendere tangibile il sottile rapporto tra essere umano e materia. Si tratta di Salone Internazionale del Mobile, Salone Internazionale del Complemento d’Arredo, Workplace3.0, S.Project per un totale di oltre 1.000 brand, tra cui 73 per la prima volta o di ritorno alla Manifestazione. Altra novità è il ritorno della Biennale Euroluce. Dopo il successo nel 2023 dell’edizione-laboratorio The City of Light, tornerà con oltre 300 espositori, di cui 46,5% dall’estero. La Biennale diventa una piattaforma internazionale di riferimento per il design dell’illuminazione, offrendo anche i progressi del settore, guidati da tecnologia, sostenibilità e innovazione, sistemi intelligenti, integrazione dell’IA, design biofilico e un maggiore controllo da parte degli utenti, che potranno creare atmosfere e ambienti su misura.