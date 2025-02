Capodanno cinese, la parata all’Arco della Pace

Grande festa domenica a Milano per il Capodanno Cinese. La comunità cinese di Milano ha celebrato l’ingresso nell’anno del Serpente Verde, organizzando la grande sfilata allegorica con spettacoli, canti e danze. Molte persone, circa 16 mila, hanno assistito alla parata in piazza Sempione, all’Arco della Pace. Un vero e proprio spettacolo, con la tradizionale danza del Leone e del Drago, le esibizioni di arti marziali e la sfilata in costumi di epoche antiche. Il Capodanno si celebra ormai in tutto il mondo ed è una delle feste più sentita in Cina. Le celebrazioni durano due settimane: si concluderanno con la festa delle lanterne che 12 febbraio.