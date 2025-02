Banco Farmaceutico, al via la raccolta. In Lombardia 1.384 esercizi aderenti

Si svolgerà dal 4 al 10 febbraio la Giornata nazionale di Raccolta del Farmaco (GRF), storica campagna di solidarietà promossa da Banco Farmaceutico, che quest’anno taglia il traguardo del quarto di secolo. In Lombardia, i cittadini potranno recarsi nelle 1.384 farmacie aderenti all’iniziativa (39 in più rispetto al 2024), per acquistare medicinali da automedicazione che verranno raccolti da 448 enti assistenziali e caritativi del territorio, per poi essere donati a persone e famiglie in difficoltà economiche (sono oltre 150mila gli assistiti dalle realtà benefiche lombarde impegnate nella GRF). I farmacisti e i volontari del Banco Farmaceutico sapranno fornire un consiglio sui prodotti più richiesti, in base alle necessità espresse dalle diverse Associazioni: il fabbisogno stimato è pari a 297mila referenze. L’elenco completo degli esercizi coinvolti, nei quali verrà esposta la locandina della Giornata, è disponibile sul sito www.bancofarmaceutico.org. Come negli scorsi anni, oltre a collaborare all’iniziativa le farmacie contribuiranno direttamente con erogazioni liberali. In occasione dell’edizione 2024 della GRF, nelle farmacie lombarde erano state raccolte 143.954 confezioni, per un valore di 1.315.571 euro, circa un quarto del totale nazionale. Un risultato che aveva permesso di fornire assistenza a quasi 100mila persone. “I 25 anni dell’attività del Banco non sono una ricorrenza da celebrare o un obiettivo di cui compiacersi”, afferma Giuliano Salvioni, presidente Associazione Banco Farmaceutico Milano Onlus. “Quando abbiamo iniziato, una delle poche cose chiare era che, da soli, avremmo al massimo realizzato una bella iniziativa simbolica e fine a se stessa. Invece quello che è stato realizzato è il frutto di rapporti virtuosi tra farmacisti, aziende farmaceutiche, distributori, donatori, volontari, enti beneficiari, Istituzioni: ognuno col suo ruolo, capacità, professionalità, possibilità, risorse, ma soprattutto con libertà e carità”. “La povertà sanitaria, che obbliga molte persone a rinunciare alle cure per sé e per i propri cari, è una drammatica criticità di fronte alla quale non si può restare indifferenti”, evidenzia Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia. “Rispondere al bisogno di salute delle fasce più deboli della popolazione rientra nella mission della farmacia di comunità, che nasce con una profonda vocazione sociale e territoriale. Per questo motivo, fin dai suoi esordi abbiamo aderito con entusiasmo alla Giornata promossa dal Banco Farmaceutico e la nostra regione si è sempre mostrata generosa. Nel 2024, la Lombardia ha contribuito per circa il 25% al totale delle donazioni raccolte in Italia. Questa nuova edizione vede una partecipazione di farmacie ancora più ampia e ne sono particolarmente lieta. Ringrazio tutti i colleghi lombardi per il loro rinnovato impegno”.