Anziano in bici travolto e ucciso da un camion nel milanese

Un pensionato di 74 anni è stato investito e ucciso da un camion mentre era in sella alla sua bicicletta questa mattina a Cernusco sul Naviglio, nel milanese. L’incidente è avvenuto intorno alle 10.40 lungo la strada Padana Superiore, al confine con Cassina de Pecchi. Sul posto sono giunti i soccorritori e le forze dell’ordine ma per l’uomo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. In base ad una prima ricostruzione, il camionista ha svoltato a destra in via Primo Maggio in direzione Cassanese e ha travolto il ciclista che invece proseguiva dritto verso Cassina.