Pulmino di uno sci club si ribalta nel lecchese, 6 bimbi e una ragazza feriti

Un pulmino di uno sci club è uscito di strada e si è ribaltato questa mattina dopo le 6 a Primaluna, nel Lecchese, lungo la via Provinciale. Sette persone sono

rimaste ferite. Si tratta di una ragazza di 22 anni, l’unica maggiorenne, e di 6 ragazzini fra gli otto e gli undici anni, che sono stati soccorsi e portati in codice giallo in ospedale

Una undicenne è stata portata con l’elisoccorso allo ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, gli altri (un’altra undicenne, un maschio di dieci e uno di otto e

due bambine di nove anni, insieme alla 22enne) all’ospedale di

Lecco. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Il minibus ha infatti finito la sua corsa su un fianco ed è stato necessario il loro intervento, durato circa due ore, con cesoie e divaricatori per fare uscire i passeggeri. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri che dovranno accertare le cause dell’incidente.