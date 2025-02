Duran Duran al Festival di Sanremo e in tour in Italia

A 40 anni esatti dalla loro prima storica esibizione in Italia, nel 1985, al Festival di Sanremo con “The Wild Boys”, gli amatissimi e intramontabili DURAN DURAN torneranno sul palco dell’Ariston in qualità di superospiti internazionali della terza serata del Festival della Canzone Italiana il 13 Febbraio. La conferma della loro partecipazione arriva all’ultimo minuto direttamente da parte di Carlo Conti, a pochi giorni dell’annuncio del loro nuovo tour che la prossima estate toccherà anche l’Italia in quattro tappe imperdibili.

DURAN DURAN – Summer 2025 Tour

15 + 16 GIUGNO @ Circo Massimo – ROMA

18 GIUGNO @ Fiera Del Levante – BARI

20 GIUGNO @ i-Days Ippodromo Snai San Siro – MILANO

Le prevendite dei biglietti per questi attesissimi concerti sono già aperte su Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket.

Inseriti nella Rock & Roll Hall of Fame nel 2022, i Duran Duran hanno venduto più di 100 milioni di dischi in tutto il mondo durante la loro illustre carriera che ha toccato quattro decenni. Con 18 singoli in classifica negli Stati Uniti, 21 successi nella Top 20 del Regno Unito e ripetuti successi nelle classifiche italiane, Simon Le Bon e soci si riconfermano anche con il recente album “Danse Macabre” (targato 2023, il loro 16° da studio tra inediti, cover e rivisitazioni di propri successi) uno dei gruppi più influenti e duraturi della storia della musica. Porta la loro firma l’unico tema di James Bond che ha raggiunto il numero 1 nelle classifiche di tutto il mondo e hanno collaborato con alcuni dei più famosi creativi della musica, del cinema e della televisione, tra cui David Lynch, che ha diretto uno dei loro film concerto di maggior successo. Tra i numerosi riconoscimenti, hanno ottenuto otto premi alla carriera e un’ambita stella sulla Hollywood Walk of Fame.

Formatisi a Birmingham nel 1978, i Duran Duran hanno abbracciato estremi artistici, emotivi ed estetici. I loro successi contagiosi come “Hungry Like the Wolf”, “Ordinary World”, “Save a Prayer”, “The Reflex” e “Rio” fanno ancora oggi ballare e cantare, ricreando una magia unica senza tempo. Rinomata per la perfetta fusione delle loro canzoni con la moda, il design e la tecnologia, la band ha continuamente spinto i confini della cultura pop, ridefinendo l’intersezione tra arte e innovazione.

Guidati dal carismatico cantante Simon Le Bon, affiancato dal tastierista Nick Rhodes, dal bassista John Taylor e dal batterista Roger Taylor, dopo decenni di carriera i Duran Duran sono ancora all’avanguardia e affascinano il pubblico di tutto il mondo con la loro creatività ed energia che conosce pochi rivali. Alla chitarra in tournée li accompagnerà ancora una volta Dominic Brown, virtuoso poliedrico dall’animo rock, già turnista con Elton John, Lionel Richie, Take That e con i DD ormai dal 2004.

Lo scorso anno, il gruppo ha proposto una serie di ristampe sia in vinile che in formato cd: da tempo fuori catalogo, i primi cinque album della band –“Duran Duran” (1981), “Rio” (1982), “Seven And The Ragged Tiger” (1983), “Notorious” (1986) e “Big Thing” (1988) – sono stati resi disponibili in nuove edizioni.

Dagli spettacoli italiani i fan di ogni età potranno aspettarsi una scaletta ricca di successi, ma non mancheranno neanche chicche e novità dal loro folto repertorio.

I SUCCESSI DEI DURAN DURAN

Più di 100 milioni di dischi venduti