Viterbo, soccorsa in elicottero escursionista alla Mola di Corviano

VITERBO (ITALPRESS) – Il Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio (CNSAS) è intervenuto nei pressi della Mola di Corviano, nel comune di Soriano nel Cimino (VT), per prestare soccorso a una escursionista in difficoltà. La donna, S.R., classe 1968, originaria di Roma, è scivolata lungo un tratto particolarmente insidioso del sentiero mentre stava scendendo verso la Mola, riportando un sospetto trauma cranico a seguito della caduta.Una squadra di terra del CNSAS Lazio ha raggiunto rapidamente l’infortunata, provvedendo alla sua stabilizzazione. Considerata la gravità della situazione, è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza della Regione Lazio. L’escursionista è stata quindi trasportata in sicurezza all’ospedale Gemelli di Roma, con il supporto del tecnico di elisoccorso del CNSAS, del medico e dell’infermiere del 118. Per consentire l’evacuazione tramite verricello, è stato necessario individuare e preparare un’area idonea, superando la fitta vegetazione presente nella zona dell’incidente. Sul posto anche i sanitari del 118, la Croce Rossa, i Carabinieri Forestali e i Vigili del Fuoco.

tvi/red

(fonte video CNSAS)