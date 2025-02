Salvini-Sala, scontro a distanza sulle prossime elezioni comunali

“Sulle elezioni dell’autunno 2026 o primavera 2027 abbiamo già messo cuore e testa. Ci sono già diverse persone che si sono messe a disposizione della città, in politica e fuori, non faccio nomi che non è un calcio mercato. Saranno elezioni belle e decisive dove la Lega e il centrodestra torneranno a vincere in città. E’ l’impegno che mi prendo. Prepariamoci a vincere le prossimi elezioni”. Lo ha detto Matteo Salvini parlando in video collegamento ad un convegno sulla mobilità.

Subito arriva la replica del sindaco Sala. “Salvini dice che la Lega vincerà le prossime elezioni a Milano. Non lo so, è possibile”. Così il sindaco replica al leader della Lega Matteo Salvini che ha sostenuto che il centrodestra tornerà a vincere le comunali del 2027. “Da parte mia spero che Salvini si impegni in prima persona nella campagna elettorale che verrà – aggiunge il sindaco – così cresceranno le nostre possibilità di rivincere”.