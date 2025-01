Dolomiti Valtellina 2028, Zaia “Ancora un grande evento in Veneto”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Una notizia strepitosa arriva da Losanna. Il Comitato Olimpico Internazionale ha scelto la nostra candidatura Dolomiti Valtellina come sede delle nuove Olimpiadi Giovanili Invernali del 2028. E quindi ancora una volta un grande evento in Veneto nelle nostre Dolomiti, ripercorrendo ovviamente le sedi di gara che sono state realizzate e ammodernate per le Olimpiadi Invernali 2026, ma questa volta per un’altra grande occasione, le Olimpiadi Giovanili Invernali che si terranno nel 2028 dal 15 al 29 gennaio. Altra grande vittoria. Veneto in prima fila e grazie a tutti per averci creduto”. Così in un video messaggio il Presidente del Veneto Luca Zaia commenta l’assegnazione dei Giochi Giovanili Invernali del 2028 alle Dolomiti e alla Valtellina.

(Fonte video: ufficio stampa Regione Veneto)