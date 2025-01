Uova di Pasqua e Pandoro gate, Chiara Ferragni rinviata a giudizio

La Procura di Milano ha emesso il decreto di citazione a giudizio per Chiara Ferragni, per la vicenda della presunta truffa dei pandoro ‘Pink Christmas’ e per le uova di cioccolato. Lo rende noto la difesa dell’influencer. “Credevo sinceramente che non fosse necessario celebrare un processo per dimostrare di non aver mai truffato nessuno. Dovrò purtroppo convivere ancora del tempo con questa accusa, che ritengo profondamente ingiusta, ma sono pronta a lottare con ancora maggiore determinazione per far emergere la mia assoluta innocenza” è il commento di Chiara Ferragni. L’udienza predibattimentale si aprirà il prossimo 23 settembre davanti alla terza sezione penale del Tribunale di Milano, in composizione monocratica.