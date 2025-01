Vicenza, scoperto sistema di frode fiscale da 8,5 milioni

VICENZA(ITALPRESS) – I militari del Comando Provinciale di Vicenza hanno scoperto un articolato sistema di frode fiscale per oltre 8,5 milioni di euro. In particolare, i militari della Tenenza di Thiene (VI) hanno segnalato alla Procura della Repubblica di Vicenza un cittadino della Repubblica Popolare cinese, legale rappresentante della società, per l’ipotesi di

reato di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture per operazioni inesistenti, nonché altre 5 persone, tutti cittadini cinesi, per il reato di emissione di fatture fittizie

