Ramy, tracce del video cancellato nel cellulare del testimone

Ci sono tracce della cancellazione del filmato nel cellulare di Omar, il testimone dell’incidente in cui ha perso la vita Ramy Elgaml, morto dopo un inseguimento dei carabinieri nel quartiere Corvetto di Milano lo scorso novembre. Il video non è recuperabile. E’ ciò che risulta, in base a quanto riferito, dalla consulenza della Procura di Milano depositata sul video dell’incidente. Video girato al momento dello schianto della moto guidata dall’amico del 19enne, Fares Bouzidi, dal giovane testimone al quale i militari avrebbero, poi, intimato di cancellare. La relazione è stata firmata da Marco Tinti nominato dai pm per verificare se il filmato sia stato o meno cancellato. Ci sono tracce di eliminazione dei frame. Il giovane testimone aveva raccontato di aver ripreso con il suo telefono la parte finale dell’inseguimento da parte dei carabinieri nel quale, nella notte tra il 23 e il 24 novembre. Il ragazzo, che si trovava all’angolo tra via Ripamonti e via Quaranta, proprio vicino al luogo dello schianto, ha raccontato agli inquirenti di aver sentito le sirene delle gazzelle e di aver deciso di girare un video con cui ha ripreso la corsa finale e lo schianto dello scooter su cui i due ragazzi viaggiavano. Ha spiegato di essere stato raggiunto da due militari che gli hanno intimato di cancellare il filmato. Cosa che avrebbe riscontrato la consulenza tecnica dalla quale risulterebbe traccia di qualche frame e che al momento il video sarebbe irrecuperabile. I due carabinieri ora sono indagati per frode processuale, depistaggio e favoreggiamento nell’ipotesi che abbiano costretto il teste a rimuovere immagini che potrebbero essere importanti per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il carabiniere alla guida della gazzella è accusato di omicidio stradale in concorso con Fares. Per far luce su quanto è accaduto, a giorni dovrebbe anche essere depositata una consulenza cinematica.