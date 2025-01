Mobilità del futuro, il Gruppo Aspi e la Federico II formano esperti

NAPOLI (ITALPRESS) – Con l’obiettivo di formare esperti di concezione, gestione, servizi di costruzione e monitoraggio delle infrastrutture del sistema viario, ha preso il via a Napoli la quarta edizione della “Smart Infrastructures & Construction Academy”, una realtà di alta formazione che vede insieme il Centro Servizi Metrologici e Tecnologici Avanzati dell’Università Federico II e il Gruppo Autostrade per l’Italia. Il percorso formativo di 6 mesi sviluppato da Aspi, in collaborazione con Adecco, è rivolto quest’anno a 14 giovani ingegneri. Da gennaio a luglio i candidati, selezionati e inseriti in una delle società del Gruppo Autostrade per l’Italia, saranno coinvolti in attività multidisciplinari come lezioni frontali, visite tecniche e di laboratorio, esercitazioni, project-work e attività in azienda. Al termine del percorso formativo saranno assunti in una delle società di Autostrade.

