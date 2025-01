Shoah, De Luca “Dobbiamo tenere vivo il valore della memoria”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Questa giornata della memoria si è caricata di particolare significato per l’esplodere di guerre, massacri, stermini sullo scenario internazionale. Questo ci ha ricordato che le tragedie possono ritornare, dobbiamo tenere vivo il valore della memoria, ricordare a tutti che la shoah è una tragedia di portata inimmaginabile”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine delle celebrazioni del Giorno alla Memoria al Teatro San Carlo di Napoli. “Se vogliamo evitare che si riproduca l’antisemitismo – sostiene il governatore – dobbiamo avere la forza per creare le condizioni per la pace. Sul piano umano dobbiamo insegnare ai giovani che nella vita ci sono valori non negoziabili, valori di dignità e di libertà rispetto ai quali occorre sacrificare tutto se necessario”. vbo/xc9/gtr