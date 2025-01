Minacce di morte ai magistrati milanesi, Avviso Pubblico: “non lasciamoli soli”

Avviso Pubblico esprime massima solidarietà e vicinanza ai magistrati Marcello Viola e Alessandra Cerreti destinatari di gravissime minacce che hanno reso necessario il rafforzamento delle misure di sicurezza a loro protezione. Il Procuratore della Repubblica di Milano, Viola e la PM Cerreti sono impegnati in una delicata inchiesta su un presunto patto criminale tra camorra, ‘ndrangheta e cosa nostra in Lombardia. Il loro operato va difeso e protetto, riaffermando con forza la necessità di non isolare chi è impegnato in azioni investigative e giudiziarie contro le organizzazioni mafiose.

Le minacce rivolte ai due pubblici ministeri si inseriscono in un quadro di crescente tensione, dove le organizzazioni criminali tentano di intimidire chi agisce con determinazione per contrastare i loro traffici illeciti e il loro controllo del territorio. Il contesto è quello di una mafia che si evolve, che agisce come impresa, ampliando i propri interessi economici e allungando le mani su settori strategici, tanto in Italia quanto a livello internazionale. In questo scenario, l’attività di magistrati come Viola e Cerreti rappresenta un baluardo fondamentale per la difesa della legalità e dei principi democratici. «Le gravi minacce ai due pm dimostrano il senso di onnipotenza dei clan mafiosi che operano a Milano e in Lombardia. Ma dimostrano anche quanto il loro lavoro nella lotta contro la criminalità organizzata e nella costruzione di una società più giusta e sicura sia cruciale», ha dichiarato Fabio Bottero, Coordinatore di Avviso Pubblico per la Lombardia.

«Rafforzare le misure di protezione nei loro confronti è un atto dovuto, ma non sufficiente. Chiediamo alle istituzioni e alla società civile di sostenere con forza chi si batte quotidianamente per il rispetto della legge, ponendo fine a qualsiasi forma di isolamento e delegittimazione verso i servitori dello Stato», ha aggiunto Fabio Bottero. «Crediamo necessaria una mobilitazione di tutta la società civile per respingere con fermezza queste violenze. Dobbiamo far emergere con forza che le nostre comunità condividono il lavoro di magistrati e forze dell’ordine che lavorano ogni giorno per liberarci dalla morsa asfissiante della criminalità organizzata». Avviso Pubblico rinnova l’impegno a supportare le istituzioni e a promuovere una cultura della legalità attraverso attività di sensibilizzazione e formazione rivolte ai cittadini, agli amministratori pubblici e alle giovani generazioni. Occorre mantenere alta l’attenzione e garantire le risorse necessarie a chi opera quotidianamente per contrastare l’illegalità e il malaffare. Restiamo accanto ai magistrati e a chi opera nelle istituzioni.