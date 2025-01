Giornata della Memoria, il rabbino capo di Milano: “Prendiamo atto del clima di odio”

La comunità ebraica di Milano ha deciso di disertare l’incontro con l’Anpi previsto oggi, Giorno della Memoria. “Credo sia necessario che si prenda atto del clima di odio, cosa che non è avvenuta completamente. Non stiamo esagerando, come mi hanno detto alcuni amici, credo ci sia davvero un clima pericoloso, in cui si sono rotti tabù e freni inibitori e in cui si può dire di tutto” ha detto il rabbino capo di Milano Rav Alfonso Arbib, a margine di un incontro in Sinagoga domenica per il ‘Giorno della Memoria 2025’. “Serve consapevolezza – ha proseguito – un’azione educativa che è evidentemente fallita in questi anni, ma che dobbiamo portare avanti, e bisogna imparare a usare le parole, dobbiamo stare attenti perché fomentano il clima di odio. Non ci possiamo più permettere di usare la retorica”.

“Sull’indagine per genocidio a Gaza, il Papa poteva risparmiarselo. Alcuni interventi del Papa sono stati sbagliati e credo sia necessario avere un atteggiamento più equilibrato nei confronti della questione mediorientale. Siamo davanti a una tragedia che coinvolge tutti, bisogna lavorare per superare questa tragedia” ha aggiunto Arbib, al termine del suo intervento. Nell’ultimo anno, ha proseguito, “ci sono stati vari problemi, un problema di empatia soprattutto da parte dei vertici della Chiesa verso Israele e anche verso gli ostaggi, questo non vuol dire che non ne abbiano parlato o non abbiano chiesto la liberazione dei rapiti, ma mi aspettavo qualcosa di più”.

“Mi aspettavo – ha aggiunto- una ribellione morale. Spero si sia capito che è stato un errore, che c’è stata una sottovalutazione della crescita dell’antigiudaismo, io spero che questo venga corretto, c’è la possibilità di farlo, spero venga fatto”.