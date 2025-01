“Book Knit Club”, gruppo di lettura e sferruzzo dedicato a Jane Austen

“Book Knit Club – Jane Austen on the lake” è un’originale iniziativa che unisce due passioni: la lettura e il lavoro a maglia. L’idea è di Ilaria Bartolozzi, giornalista, lettrice e “sferruzzatrice” e di sua mamma Paola Della Pergola, titolare dell’Atelier Verde di Menaggio (Co), in via Lusardi 4. Si tratta di 6 incontri per parlare dei romanzi di Jane Austen, di lavoro a maglia, uncinetto e ricamo. Un gruppo di lettura e sferruzzo dedicato alla grande scrittrice inglese, da gennaio a giugno. Il primo incontro si è tenuto venerdì scorso, gli altri sono in programma nei prossimi mesi, il venerdì pomeriggio alle 17.30. Ogni incontro è dedicato a uno dei romanzi di Jane Austen. Il calendario degli appuntamenti: venerdì 21 febbraio 21 marzo, 11 aprile 23 maggio,13 giugno. Contributo: 10 euro. Prenotazioni 348.0016900 (anche whatsapp).

