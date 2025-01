Accoltellata in casa a Milano, grave una donna

Una donna di 57 anni è stata accoltellata questa mattina nella sua casa di Milano in via Palmanova. Le condizioni della donna, di origine cinese, sono apparse subito molto gravi ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Raffaele. Al momento non si conosce la dinamica dell’aggressione. A intervenire sul posto per primi verso le 9.40 è stata la Polizia di Stato. La donna, fanno sapere da via Fatebenefratelli, sarebbe stata ferita “nel contesto di un’aggressione famigliare” senza fornire altri particolari. Il marito della 57enne, incensurato, è stato portato nel carcere di San Vittore in attesa dell’udienza di convalida del fermo. Nel passato della coppia non risulterebbero per ora interventi per liti o denunce di maltrattamenti.