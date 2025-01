Uomo investito da un tram, incidente mortale a Milano

Grave incidente stamattina a Milano. Un uomo è morto investito da un tram della linea 15 in via dei Missaglia, nella periferia sud. Gli inquirenti sono al lavoro per stabilire la dinamica e le cause dell’incidente avvenuto prima delle 8.

L’autista alla guida del tram non ha visto l’uomo, di cui non si conoscono ancora le generalità, che forse era già presente sui binari al momento dell’arrivo del mezzo.

Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 che non hanno potuto che constatare il decesso, oltre agli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale che stanno ora visionando le telecamere presenti in zona e quelle del tram.