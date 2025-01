Sciopero dei treni, domenica di disagi

Comincia stasera alle 21 lo sciopero dei treni di 24 ore, fino alle 21 di domenica 26, indetto dai sindacati autonomi Cub Trasporti, Usb ed Sgb per il rinnovo del contratto. Lo sciopero riguarda il personale del gruppo Ferrovie dello Stato. Per Trenitalia, potrebbe avere un impatto “significativo” sulla circolazione ferroviaria, e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni del Regionale.

“Gli effetti in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dell’agitazione sindacale”, ha spiegato la società ferroviaria in una nota e, tenendo conto delle “possibili importanti ripercussioni sul servizio”, ha invitato i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione e, se possibile, a riprogrammare il viaggio.

Informazioni su collegamenti e servizi attivi sono disponibili consultando l’App di Trenitalia, la sezione Infomobilità di trenitalia.com, i canali social e web del Gruppo Fs, il numero verde gratuito 800892021, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie, attraverso le biglietterie self-service e le agenzie di viaggio convenzionate.