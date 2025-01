Presidio al Leoncavallo, sfratto rinviato

Circa 200 persone hanno partecipato questa mattina al presidio anti sfratto al centro sociale Leoncavallo di Milano. Gli antagonisti all’arrivo dell’ufficiale giudiziario sono entrati nello stabile, impedendo lo sfratto che è stato quindi nuovamente rinviato al 19 marzo. “Non c’è un tavolo allo stato dell’arte del Comune di Milano e questo presidio serve anche per richiederlo. Sembra surreale che in una città che ha visto velocemente crescere grattacieli nei cortili stiamo ancora discutendo del Leoncavallo, dei centri sociali e degli spazi pubblici milanesi” ha detto Daniele Farina dello Spazio Pubblico Autogestito e storico portavoce del centro sociale Leoncavallo. “Questo è un luogo che per 30 anni ha conservato una caratteristica ormai rara a Milano: l’uso pubblico, l’uso collettivo, un valore non privato”. “Pare, anche dall’inchiesta di magistratura, che in realtà la proprietà privata, l’edificazione, le grandi immobiliari si siano mangiate Milano – ha proseguito – dentro questo c’è una responsabilità della politica. Una soluzione poteva essere serenamente trovata, poco o nulla è stato fatto e la situazione attuale è questa”.