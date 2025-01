E’ morto Gianfranco Manfredi: cantautore, scrittore, sceneggiatore, saggista, attore, romanziere

È morto a 76 anni Gianfranco Manfredi, creatore del personaggio dei fumetti Magico Vento, autore di numerosi episodi di Dylan Dog, Tex e Nick Rider tra gli altri, oltre che sceneggiatore per il cinema, cantante, compositore, romanziere, saggista, attore. Nato a Senigallia nel 1948, si era laureato in filosofia a Milano dove ha vissuto gran parte della sua vita e dove aveva esordito come cantautore negli anni ’70. Negli ultimi anni aveva lasciato la città e si era trasferito in Valtellina. Lascia la moglie Mirella e le tre figlie Diana, Elena e Cora. Proprio la figlia Diana lo ricorda su Facebook: ” Un vero genio che sapeva sempre leggere ed interpretare il mondo e i suoi cambiamenti, una mente curiosa che non smetteva mai di studiare, scoprire e aggiornarsi. Negli ultimi due anni ha scritto ininterrottamente nonostante la sua malattia: saggi letterari e storici, fumetti, canzoni, volumi sul cinema, sceneggiature, la sua newsletter. Un cervello brillante e un artista mai stanco che ha dato tanto a chi ha avuto la fortuna di conoscerlo di persona o attraverso la sua musica, i suoi libri e i suoi fumetti. Gli artisti come lui in fondo non ci lasciano mai, Gianfranco vivrà sempre attraverso tutto quello che ci ha lasciato e questo allevia il nostro dolore.” Manfredi ha collaborato con diversi musicisti: Gaber, Jannacci, Mia Martini e Gino Paoli. Per molti è il cantore del movimento. Tra gli album fondamentali i suoi “Ma non è una malattia”, del 1976, e “Zombie di tutto il mondo unitevi”. Come romanziere ha esordito nel 1983 con “Magia rossa” a cui è seguito Cromantica”. I funerali si svolgeranno in forma privata.

