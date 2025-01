Lunghe attese in metropolitana a causa di interventi per malore

Disagi questa mattina per i passeggeri della metropolitana milanese. Alcune corse della linee 2 e 3 sono state interrotte a causa di interventi di soccorso per malore. Lunghe attese in piena ora di punta per tanti viaggiatori.

Il caso che ha creato più problemi si è verificato alle 8.20 nella banchina della M3 nella stazione di Duomo, in direzione di San Donato. Un giovane di 27 anni è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Fatebenefratelli. Intorno alle 6.10 il 118 era intervenuto anche nella stazione di M2 Lanza, per un malore a una donna di 57 anni, in direzione Abbiategrasso. E anche alle 8.20 sulla banchina M5 Zara in direzione San Siro e alle 8.26 a M1 Bisceglie.