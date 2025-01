“Stand up for your health!” lo spettacolo a sostegno di Medici del Mondo

Medici del Mondo (MdM) è una rete internazionale impegnata a garantire l’accesso alla salute alle persone che vivono in contesti di vulnerabilità, denunciare le ingiustizie di cui sono vittime e promuovere il cambiamento sociale. Oggi gestisce circa 400 progetti in oltre 70 Paesi nel mondo. www.medicidelmondo.it

A sostegno dell’associazione, giovedì 30 gennaio si terrà un evento a Milano. L’appuntamento è presso il centro culturale Base di via Bergognone, per la prima edizione di “Stand up for your health!”, uno spettacolo di stand up comedy solidale di Medici del Mondo. Laura Formenti, una delle stand up comedian più conosciute in Italia e ambassador di Medici del Mondo, ha curato la direzione artistica dell’evento e sarà la presentatrice della serata. Insieme a lei si esibiranno artisti noti nel mondo della stand up comedy italiana come Debora Villa, Ghemon, Elena Di Cioccio, Annagaia Marchioro e Raffaello Corti in arte “Faccestamagia”. L’intento sarà quello di sensibilizzare il pubblico, attraverso la comicità, su un tema rilevante come l’accesso alla salute, a rischio anche nel nostro Paese, dimostrando che c’è spazio per cause importanti anche nel mondo dell’intrattenimento.

Sarà possibile prenotare i posti per “Stand up for your health!” a fronte di una donazione a partire da 25 euro. I fondi raccolti verranno utilizzati per sostenere le attività dell’organizzazione.

Ascolta l’intervista a Elisa Visconti, Direttrice di Medici del Mondo