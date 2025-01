Confservizi Lombardia, Santagostino: “nostra missione è innovare evitando sprechi”

FARE INDUSTRIA CON LA NOSTRA QUOTIDIANITA’

Yuri Santagostino parla del suo primo anno di Presidenza a Confservizi: “L’eccellenza dei servizi essenziali nella nostra vita quotidiana (acqua, energia, ambiente e rifiuti, farmacie comunali, trasporto pubblico locale, casa sociale, ecc.) si costruisce con una mentalità imprenditoriale rispettosa del diritto dei cittadini ad una vita con servizi di qualità, efficienti e a prezzi accessibili a tutti”.

365 giorni da Presidente. Sintesi un anno di mandato

Maggior peso all’interno dei tavoli regionali portando proposte concrete in tema di acqua, rifiuti e farmacie (con 9 documenti di posizionamento), Certificazione della Parità di genere, potenziamento della formazione con +20% di corsi di formazione su misura soprattutto sui temi della sicurezza sul lavoro, +50% di borse di studio per la terza edizione del Master in Gestione dei servizi pubblici locali e delle Utilities in collaborazione con l’Università Milano-Bicocca, oltre alla costituzione di un Albo delle competenze che raccoglie i ‘candidabili’ a CDA e Odv delle aziende che gestiscono servizi pubblici locali. Ma anche potenziamento dei servizi dedicati al Settore farmacie comunali ed estensione della rete delle Confservizi del Nord Italia anche all’Emilia Romagna.

Creazione di una cultura ‘diffusa’ della sostenibilità attraverso la raccolta di buone pratiche delle nostre associate messe costantemente in circolo all’interno del Bilancio di Missione e attraverso tutti i nostri canali di comunicazione, per valorizzarne l’impegno, favorire una visione comune e la convergenza strategica su settori indispensabili allo sviluppo delle comunità locali, ma anche un Manifesto di Conservizi per l’Europa.

Sono questi, in sintesi, i punti cardine dei primi 12 mesi di mandato del Presidente Yuri Santagostino, alla guida di Confservizi Lombardia, l’associazione che oggi a livello regionale rappresenta oltre 160 imprese che gestiscono servizi decisivi come l’acqua, l’energia, l’ambiente e rifiuti, farmacie comunali, Trasporto pubblico locale e la casa sociale. Una dettagliata panoramica supportata da cifre, progetti, iniziative, partnership, eventi, pubblicazioni che attraversa gli ambiti della formazione, dei servizi alle imprese, della comunicazione e dell’innovazione.

“Parlare di servizi pubblici e di servizi pubblici locali significa parlare della vita quotidiana di ciascuno di noi. Chi di noi, almeno una volta al giorno non utilizza acqua o energia, o deve fare i conti con la raccolta differenziata o un servizio in farmacia? – commenta il Presidente – La nostra missione, e di questo sentiamo la forte responsabilità soprattutto in una situazione economica e di scenario internazionale come quella attuale, è innovare i servizi pubblici per garantirne maggiore efficienza ed efficacia, evitare sprechi ed elevare la qualità dei servizi. In altre parole, tutelare i diritti dei cittadini, garantendo omogeneità di sviluppo delle comunità, le basi della coesione sociale. Per raggiungere questi obiettivi, in Confservizi Lombardia in questo anno abbiamo lavorato su tre fronti: cultura dei servizi pubblici, politiche dei servizi pubblici e rappresentanza”.