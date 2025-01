Autisti di bus pagati per trasportare migranti irregolari, 7 arresti

La stazione di Lampugnano, a Milano, sarebbe stata l’hub di un presunto traffico illecito di migranti e alcuni autisti di bus delle tratte internazionali sarebbero stati corrotti da una “rete” di favoreggiatori per trasportare gli immigrati irregolari senza controlli e “senza creare problemi” oltre il confine “italo-francese” e “italo-svizzero”. E’ il centro di un’inchiesta della Procura di Milano, della Polizia e della Polizia Locale, che ha portato ad una ordinanza di misura cautelare eseguita a carico di 7 persone “responsabili, a vario titolo, di aver organizzato una rete operante nell’ambito di un traffico illecito di migranti” dal 2022 in avanti.

Dall’inchiesta è emerso che i cosiddetti “favoreggiatori” avrebbero avvicinato “gli stranieri irregolari” che arrivavano “alla stazione già con l’intenzione di spostarsi in altri Paesi dell’area Schengen, pur non avendone titolo”. E si adoperavano “per agevolarli nel loro tentativo, dietro pagamento di somme di denaro tra i 100 e i 250 euro a persona”. Alcuni autisti, che si rifiutavano di effettuare i trasporti sarebbero stati, invece, minacciati. Le misure cautelari hanno riguardato i favoreggiatori del traffico, non gli autisti. Nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere viene contestato il reato di favoreggiamento dell’immigrazione illegale pluriaggravato e l’inchiesta è nata da accertamenti della Polizia locale di Milano e degli Uffici della Polizia di frontiera per i settori di Bardonecchia e Aosta.

Il centro del presunto traffico di migranti sarebbe stata la stazione dei bus di Lampugnano, “uno dei principali scali per tutti gli autobus in partenza o arrivo a Milano, su tratte nazionali e internazionali”.

Le indagini della procura di Milano hanno messo in luce un numero “impressionante” di stranieri irregolari aiutati a varcare, in modo illecito, i confini italiani per raggiungere i vari paesi europei.