Trump “Renderemo di nuovo grande l’America”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Cala il sipario su 4 anni di declino americano. Diamo inizio a un nuovo giorno di forza, prosperità, dignità e orgoglio”. Così il presidente eletto Donald Trump, in un discorso alla alla Capital One Arena di Washington DC alla vigilia della cerimonia per l’inizio del suo secondo mandato, non consecutivo, alla Casa Bianca.

trascrizione sottotitoli:

Il sipario cala su quattro lunghi anni di declino americano, e diamo inizio un nuovo giorno di forza e prosperità americana, dignità e orgoglio. Riportando tutto indietro una volta per tutte, porremo fine al regno di un sistema politico fallito e corrotto a Washington. Un’amministrazione fallita. Non lo sopporteremo più. Fermeremo l’invasione dei nostri confini. Rivendicheremo la nostra ricchezza. Sbloccheremo l’oro liquido. Già, l’oro liquido che si trova sotto i nostri piedi. Riporteremo la legge e l’ordine nelle nostre città. Ripristineremo il patriottismo nelle nostre scuole, cacceremo le ideologie radicali della sinistra dal nostro esercito e dal nostro governo. E renderemo di nuovo grande l’America.