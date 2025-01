Capitale Cultura, Schifani “Opportunità per Agrigento e per Sicilia”

AGRIGENTO (ITALPRESS) – “Il Titolo di Capitale Italiana della Cultura, che si è ormai consolidato dopo tante edizioni, offrirà ad Agrigento ed all’intera Sicilia l’opportunità di rinsaldare e far conoscere le proprie radici, mostrandole agli italiani ed agli stranieri che, siamo certi, numerosi, verranno a visitarla. Da Agrigento, mentre nel Mediterraneo inizia a spirare un flebile vento di pace, la Capitale italiana della Cultura darà l’opportunità di rinsaldare e far conoscere quell’incrocio di civiltà che è stato e che è grazie alla capacità di comporre le differenze, di metterle a sistema, di ricondurre le antitesi a sintesi proprio attraverso la cultura e la sua bellezza senza tempo”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, nel suo discorso in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno di Agrigento capitale italiana della Cultura, al teatro Pirandello, alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, e del ministro della Cultura, Alessandro Giuli.(ITALPRESS).

