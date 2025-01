Università Cattolica, inaugurato l’anno accademico: al centro il Piano Africa

Your browser does not support the video tag.

“Desidero formulare un pensiero particolare e, un ringraziamento sincero e profondo, mio personale e a nome dell’intero Ateneo, al compianto Professor Franco Anelli”. Lo ha detto Elena Beccalli, rettrice dell’Università Cattolica, durante il suo discorso di apertura della cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2024/2025, in corso in Aula Magna.

Franco Anelli, rettore per oltre un decennio della Cattolica, morto suicida nel maggio 2024, “ha operato in modo da consolidare il prestigio dell’Ateneo e rafforzarne la proiezione interna e internazionale – ha affermato la rettrice – Tutta la nostra comunità universitaria ne serba un ricordo grato, che il tempo sono certa non sbiadirà”. La rettrice ha anche ricordato il giornalista e docente Fausto Colombo, scomparso da poco.” In questi giorni la nostra comunità è stata toccata da un’ulteriore perdita. Consentitemi di ricordare con affetto il Professor Fausto Colombo, di cui tutti abbiamo apprezzato il tratto umano e il contributo come docente e Pro-Rettore di questo Ateneo”.

Al centro della cerimonia il Piano Africa dell’Università Cattolica:”Secondo uno spirito di reciprocità, l’ateneo intende ampliare i percorsi per la formazione di giovani africani in loco o nel nostro paese, diventare polo educativo per i giovani africani di seconda generazione che vivono in Europa – ha spiegato le rettrice Elena Beccalli -, spesso ai margini, pur rappresentando una parte rilevante del nostro futuro, nonché rendere sempre più sistematiche le esperienze curriculari di volontariato per i nostri studenti. L’aspirazione è diventare l’Università europea con la più rilevante presenza in Africa, attraverso partnership con atenei e istituzioni locali, nell’ottica di un arricchimento vicendevole, per la formazione integrale delle persone e la promozione della fratellanza e, non da ultimo, della pacifica convivenza sociale”.