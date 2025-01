Rientra dalla Svizzera con 576 sigari cubani di contrabbando

I Finanzieri del Comando Provinciale Como, hanno sottoposto a controllo, un uomo che a bordo della sua BMW attraversava il Comune di Uggiate con Ronago (CO), di rientro dalla limitrofa Svizzera, procedendo al sequestro di nr. 576 sigari cubani. In particolare, nel corso di un servizio di “retro valico”, l’inatteso controllo dei militari, lontano dal punto di attraversamento doganale ha creato agitazione nel conducente insospettendo i finanzieri, i quali hanno effettuato un controllo rinvenendo i sigari occultati in parte, all’interno di un comune ed anonimo sacchetto shopper riposto nel portabagagli dell’autovettura, e, in parte, nel soprabito, in modo tale da renderne difficoltosa l’individuazione. L’uomo, un cittadino cinese residente a Solbiate Olona (VA) aveva comprato poche ore prima, come verificato dai documenti trovati dalle fiamme gialle, sigari e tabacchi per 12.708 CHF. Vista la franchigia di 50 sigari per viaggiatore i militari hanno proceduto al sequestro amministrativo dei prodotti, mettendoli a disposizione dell’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli per l’emissione del successivo atto di contestazione.