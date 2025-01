Mobilità, linee 90-91 e 92: entro tre anni concluso l’anello preferenziale

Partiranno entro metà anno due diversi interventi per completare la corsia preferenziale delle linee filoviarie 90/91 e 92, dopo l’avvio dei lavori della terza tratta interessata, quella tra piazza Stuparich e piazza Zavattari, avvenuto nell’estate scorsa. I due nuovi interventi consentiranno, entro un triennio, di completare l’anello filoviario in sede protetta anche nella tratta che da piazza Caiazzo porta a via Piccinni, passando per via Pergolesi, e lungo viale Umbria, tra piazza Cappelli e via Tertulliano.

Oltre alla realizzazione della nuova corsia preferenziale, i progetti realizzati da MM, prevedono anche la riqualificazione di tutte le aree interessate e delle fermate del trasporto pubblico con una particolare attenzione all’accessibilità e, ove necessario, anche interventi nel sottosuolo per la rete idrica o fognaria.

Nel primo caso i lavori prevedono il completo rifacimento dell’impianto di trazione elettrica, la riqualificazione delle fermate della filovia e del tram e, in piazza Caiazzo, nuove aree pedonali e nuove aree verdi. Sono previsti anche interventi per la moderazione della velocità a protezione dei pedoni, come l’inserimento di castellane e corsie a larghezza ridotta alle intersezioni di via Pergolesi con via Mercadante e di Piccinni con via Monteverdi.

Piazza Caiazzo sarà oggetto di un completo restyling, per rendere lo spazio attuale più sicuro e anche più piacevole e ombreggiato per pedoni, ciclisti e residenti. Sarà realizzato un nuovo anello ciclabile a doppio senso di marcia, sarà rialzata la pavimentazione nei viali di accesso ai passi carrai e sarà valorizzata l’area pedonale con nuove rastrelliere per biciclette e con il riposizionamento della stazione Bikemi. Aumenterà la superficie drenante con l’ampliamento delle aiuole verdi adibite a rain gardens (da 800 mq a circa 2mila) e saranno messi a dimora 83 nuovi alberi. Anche lungo l’asse Pergolesi e Piccinni saranno aggiunte nuove alberature a integrazione del filare esistente.

Questi lavori, dal costo complessivo di 7 milioni e 450 mila euro (suddivisi tra fondi Pon Metro, Ministero delle Infrastrutture e Comune di Milano) termineranno a fine del 2026 e saranno divisi in tre diverse fasi, partendo da piazza Caiazzo.

Parallelamente alla realizzazione di questo progetto, per evitare successive manomissioni e minimizzare i disagi ai residenti, sarà anche realizzato il potenziamento della rete dell’acquedotto in piazza Caiazzo, finanziato da MM.

Il secondo intervento, che partirà nel primo trimestre di quest’anno e durerà circa due anni e mezzo, è quello su viale Umbria tra piazza Cappelli e via Tertulliano, nel Municipio 4. Il costo è di 16,8 milioni, anche in questo caso suddivisi tra fondi Pon Metro, Ministero delle Infrastrutture e Comune di Milano. Come nel tratto di via Stuparich, la riqualificazione interesserà principalmente il parterre centrale, con la demolizione della struttura che ospitava il mercato comunale, tra via Orsenigo e via Comelico, e il completo rifacimento dell’impianto di trazione elettrica filoviario con la posa di nuovi pali e relativi cavi nelle aiuole a lato della carreggiata. Particolare attenzione è stata dedicata a individuare nuovi spazi di sosta regolari, che saranno posti a lato marciapiede e che aumenteranno nell’area di 144 unità, per venire incontro all’eliminazione di quelli irregolari.

I filari alberati di platani esistenti saranno integrati da nuovi esemplari, con un saldo positivo di 57 alberature in più. Anche in questo caso saranno eseguite alcune opere di rifacimento della rete dell’acquedotto e rete fognaria in via Comelico e, solo di acquedotto, in viale Umbria.



“Il completamento di questa infrastruttura per velocizzare una linea del trasporto pubblico fondamentale per Milano – commenta Arianna Censi, assessora alla Mobilità – permetterà di migliorare significativamente la puntualità e la frequenza del servizio, riducendo i tempi di percorrenza, soprattutto nelle ore di punta, quando il traffico cittadino è più intenso. Siamo consapevoli che queste opere comporteranno inevitabili disagi, ma stiamo lavorando per minimizzare l’impatto, pianificando al meglio le fasi di realizzazione. Si tratta di lavori attesi da tanti anni e sono convinta che alla fine i benefici per questa linea, l’unica aperta h24, saranno considerevoli e compenseranno il fastidio dei cantieri”.

“L’intervento a favore del trasposto pubblico si accompagnerà, nel nostro Municipio, alla completa riqualificazione di piazza Caiazzo – spiega Simone Locatelli, presidente del Municipio 2 –. Quello che al momento è un incrocio, nemmeno tanto bello, diventerà una piazza di pregio con passaggi rialzati, nuove aree verdi e nuove piantumazioni. L’inserimento di un anello ciclabile permetterà anche l’attraversamento sicuro per i ciclisti. Si porterà ordine con un nuovo disegno della piazza che la trasformerà in un luogo piacevole sia per chi vi abita, sia per chi l’attraversa”.

“A prescindere dall’ovvio beneficio per il trasporto pubblico – aggiunge Caterina Antola, presidente del Municipio 3 – sono molto soddisfatta dell’attenzione che è stata riservata alla sicurezza degli utenti più deboli della strada. In particolare, l’area di via Monteverdi all’incrocio con via Piccinni, molto frequentata da famiglie con bambini, visto che qui hanno sede quattro istituti scolastici e una piscina, avrà un passaggio pedonale protetto con salvagenti posti prima e dopo l’attraversamento. Anche l’intersezione tra via Pergolesi e via Mercadante avrà un inserimento di castellane per proteggere i pedoni nella corsia della svolta”.

“Questi lavori consentiranno di rendere la linea 90-91 più regolare e veloce – dice Stefano Bianco, presidente del Municipio 4 – garantendo ai cittadini della zona di potersi spostare con un trasporto pubblico più efficiente. La riqualificazione prevista, inoltre, renderà accessibili tutte le nuove fermate alle persone portatrici di disabilità e migliorerà anche la qualità urbana di tutta l’area grazie anche alla messa a dimora di nuovi alberi. I lavori creeranno inevitabili disagi, ma la circolazione in questa zona sarà comunque garantita senza interruzioni”.