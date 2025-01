Cade in un tombino e fa un volo di 4 metri, donna soccorsa a Monza

Una donna di 83 anni è caduta accidentalmente in un tombino stamattina a Monza, facendo un volo di 4 metri. E’ successo poco dopo le 10 in via Manzoni. Subito sono intervenuti i soccorritori e i vigili del fuoco. Il tombino era aperto per lavori di manutenzione. Sul posto è arrivata l’autopompa da Desio e il carro speleo alpino fluviale dalla sede centrale di Monza. Il personale ha quindi recuperato la donna, che è stata trasporta in ospedale in codice verde. Per fortuna, dunque, nessuna grave conseguenza. Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso.