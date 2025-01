Giussano (MB), operaio cade dal tetto e muore

Un operaio di 32 anni è morto dopo essere caduto nel vuoto dal tetto di un impianto industriale in via Brunati 26, a Giussano, in provincia di Monza. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, personale del 118, Ats, carabinieri e vigili del fuoco, la caduta da circa 6 metri di altezza non gli ha lasciato scampo. Sulla dinamica dell’incidente sul lavoro sono in coro le indagini da parte degli inquirenti.