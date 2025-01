San Siro, mercato abusivo di via Zamagna: sequestrati alimenti per 15 mila euro

Intervento degli agenti della polizia locale stamane al mercato abusivo di via Zamagna, zona San Siro. Nell’operazione sono state identificate 50 persone, sono stati previsti 5 ordini di allontanamento (Daspo) e, tra le altre cose, sono stati sequestrati un ingente quantitativo di generi alimentari di vario tipo e una Mercedes utilizzata per la vendita della merce e risultata rubata. I prodotti alimentari, tra cui forme di grana, prosciutti interi, salumi, bevande, generi per l’infanzia, per un valore di oltre 15 mila euro, dopo la catalogazione saranno destinati alle associazioni che operano sul territorio nei confronti delle fasce deboli. Nel dettaglio, l’intervento ha portato inoltre a una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, ⁠una denuncia per ricettazione, alla rimozione di tre veicoli, a 5 sequestri amministrativi di merce ‘noti’ e ⁠15 sequestri amministrativi ‘ignoti’. Al termine dell’operazione è intervenuta Amsa per la pulizia dell’intera area.