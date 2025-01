MonzaCon 2025, l’evento dedicato a fumetti, disegni e cultura geek e pop

Inoltre, partecipando a MonzaCon Winter Edition 2025 puoi avere gratuitamente un disegno firmacopie da collezione! Ogni biglietto d’ingresso darà la possibilità di iscriversi ad uno dei 5 firmacopie in programma consentendo così di ritirare in fiera una copia autentica del disegno dell’artista scelto. I nostri 5 ospiti stanno ultimando i loro disegni esclusivi per il firmacopie MonzaCon, saranno disponibili solo 60 copie autentiche per artista! Per chi non riuscirà ad avere accesso alla copia gratuita dei firmacopie, sarà possibile acquistare al costo di 10€ il manifesto MonzaCon Winter Edition 2025 disegnato da Lola Airaghi in edizione limitata di solo 100 copie!