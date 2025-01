Sassari, sequestrati migliaia di cosmetici contenenti sostanza tossica

SASSARI (ITALPRESS) – finanzieri del Gruppo Sassari hanno individuato e controllato numerose attività commerciali del capoluogo, accertando la detenzione, ai fini della vendita, di circa 2.000 prodotti “cosmetici” di marchi nazionali e internazionali, dannosi per la salute. In particolare, gli articoli individuati, costituiti da una vasta gamma di prodotti di uso quotidiano (creme, emulsioni, lozioni, gel, olii per la pelle, saponi, deodoranti, profumi, bagnoschiuma, shampoo e salviette profumate per neonati), contenevano in miscela la sostanza Buthylphenyl Methylpropional, più comunemente chiamata “Lilial”, censita fra le sostanze “CMR” (sostanze e preparati cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione) e per questo vietata all’interno di prodotti cosmetici.(ITALPRESS)

gtr/trl