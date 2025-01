Bce, prospettive positive per l’economia italiana

ROMA (ITALPRESS) – Nel panorama economico europeo l’Italia emerge con risultati positivi. Nonostante le incertezze geopolitiche e le sfide globali, come la guerra in Ucraina e le fluttuazioni nei mercati internazionali, il Paese ha saputo mantenere una crescita robusta, consolidando il suo ruolo all’interno dell’Unione Europea. A mettere in luce questi risultati è l’ultimo bollettino economico della Banca Centrale Europea, che non solo riconosce il miglioramento della situazione economica in Italia, ma sottolinea anche le prospettive positive.Uno degli indicatori migliori riguarda il mercato del lavoro. Dal 2020 a oggi, l’Italia ha registrato la maggiore riduzione della disoccupazione nell’area euro, con un calo di ben 3,5 punti percentuali. A settembre 2024, il tasso di disoccupazione nell’area dell’euro è sceso al 6,3%, il valore più basso dalla nascita della moneta unica, con l’Italia che ha contribuito in modo decisivo a questa discesa. Nel 2024, l’economia dell’area euro ha registrato una crescita dello 0,7%, con l’Italia che ha contribuito in modo significativo a questa performance, grazie anche all’incremento dei consumi. Nel terzo trimestre del 2024, il PIL ha registrato una crescita dello 0,4%, superiore alle aspettative iniziali.

